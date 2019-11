Crisi Cerella, Marcovecchio: "Tagli all’occupazione non ci sono stati e non ce ne devono essere"

"Una cosa deve essere certa: i livelli occupazionali non devono essere toccati. Tagli non ce ne sono stati e non devono esserci". Lo ha detto il presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale, Manuele Marcovecchio, riguardo alla crisi finanziaria di Autoservizi Cerella srl, la storica compagnia di trasporti controllata dalla Regione Abruzzo, che ne detiene la maggioranza delle quote attraverso la Tua spa, società unica di trasporti regionali.

"Non possiamo pensare - ha precisato Marcovecchio - che si faccia una delibera regionale per ripianare quello che c'è da ripianare. Non è più così. La Cerella ha una sua personalità giuridica. E, se c'è qualcosa su cui la Corte dei Conti va a impallinare le amministrazioni, sono le transazioni. Verosimilmente, viste le sentenze, i crediti vantati dalla Cerella non sono esigibili. Cerchiamo di far sopravvivere la società con soluzioni tecnico giuridiche che consentano di prendere tempo. Certo, bisogna pensare al dopo aver scollinato questa frase critica. Poi va trovata una soluzione per le maestranze. Sono fiducioso, si può avviare un percorso con Tua e Regione".