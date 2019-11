A Carpineto Sinello la "Festa dell’olio novello" e il convegno "Le sfide del settore olivicolo"

La Proloco di Carpineto Sinello, in collaborazione con la scuola elementare, organizza la Festa dell’olio novello, domenica 24 novembre.

Nel tardo pomeriggio, dalle ore 18.00, si terrà un convegno nella sala consigliare in via Madonna dell’Asilo, con la presentazione del progetto scolastico Service Learning, durante il quale saranno proiettati i vari lavori svolti dai bambini.

Dalle ore 19.00, si passerà poi all’appuntamento Le sfide del settore olivicolo che tratterà argomenti come la qualità del prodotto, la promozione sui mercati e la sostenibilità, presieduto dal dottor Silverio Pachioli.

Successivamente, dalle 20.00 in poi, ci sarà la possibilità di degustare l’olio novello, con l’apertura degli stand gastronomici; la serata sarà allietata da musica dal vivo.