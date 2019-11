Morte di Palazzuolo, politica in lutto: "Vicino ai più deboli". "Insostituibile"

È un giorno di lutto nel mondo politico vastese. La morte dell'ex direttore generale del municipio, Giacinto Palazzuolo, ha gettato tutti nella tristezza [LEGGI].

"Giacinto è stato un DIRETTORE attento ai cittadini, vicino ai più deboli", Luciano Lapenna, sindaco dal 2006 al 2016. "Era un profondo conoscitore della complessa macchina amministrativa. Attento al rispetto delle leggi e delle regole. Generazioni di dipendenti si sono formate con lui. Era apprezzato da tutti. Con lui ho trascorso dieci anni della mia vita. È stato un collaboratore attento, pronto a darmi aiuto nella soluzione dei tanti problemi. Ho perso con Giacinto un Amico".

"Giacinto - ricorda il consigliere comunale Davide D'Alessandro - era la sigaretta perennemente tra le dita ma, di più, era un punto di riferimento per tutti. Ho sempre pensato che il vero sindaco fosse lui, passando attraverso tanti sindaci. Era un navigatore esperto dell'amministrazione, capace di porre rimedio ai problemi, di risolvere anche i casi della pratica politica più spinosi e spericolati. Sapeva trovare la quadra. Il Comune, senza di lui e senza Nicola Lattanzio, ha perso in efficienza. Ripetiamo stancamente che nessuno è indispensabile, ma scopriamo che certe persone non sono sostituibili".

"Nella storia di questo paese, nell'amministrazione pubblica della città, in quarantadue anni Vasto ha visto passare nel municipio molti sindaci, decine di assessori, centinaia di consiglieri comunali.

In quarantadue anni di gestione del Palazzo di Città un solo punto fermo: il idrettore generale Giacinto Palazzuolo", si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.

"La perdita professionale prima con la meritata pensione e la perdita umana oggi sono motivo di profonda tristezza. Il Movimento 5 Stelle di Vasto si stringe intorno alla famiglia e a tutti coloro che oggi ne piangono la scomparsa".