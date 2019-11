Masciulli: "Studenti di Palmoli in ritardo a scuola perché il bus è l’ultimo ad arrivare a Vasto"

"Oggi sono andato personalmente a piazzale De Gasperi a Vasto. Il pullman da Palmoli è arrivato alle 8,16. Il piazzale era vuoto, perché tutti gli altri bus erano già andati via. Gli studenti di Palmoli e Carunchio sono i più penalizzati: arrivano per ultimi e sono costretti a entrare in ritardo a scuola. Questi sono i fatti che smentiscono le rassicurazioni della società Autoservizi Cerella". Protesta il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, che già ieri, nella seduta del Consiglio comunale di Vasto aperta alla partecipazione dei vertici di Cerella, Tua (Trasporti unici abruzzesi spa) e sindaci del Vastese aveva fatto sentire la sua voce.

In questa intervista video, Masciulli spiega i motivi del malcontento: