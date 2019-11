Lega: "In Consiglio approvato un foglietto ipocrita. La crisi di Cerella è colpa della sinistra"

"La Lega non ha bisogno di condividere un foglietto ipocrita che non porterà a nulla". Così i consiglieri comunali Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro bollano il documento approvato ieri all'unanimità dei presenti (Lega e Fratelli d'Italia non hanno partecipato al voto) dal Consiglio comunale di Vasto per chiedere alla Regione Abruzzo di ritirare il piano di razionalizzazione della società Autoservizi Cerella srl.

"La sinistra ha scoperto, dopo tanti anni, il problema Cerella", attaccano i due rappresentanti del Carroccio. "L'ha scoperto dopo averlo creato con una politica sciagurata, messa in rilievi, durante l'ultimo Consiglio comunale, persino dal rappresentante della Cgil, che non è un pericoloso leghista. Dopo aver causato la malattia, la sinistra vorrebbe strumentalmente adoperarsi per la cura. In realtà è sempre molto brava a tagliare i nastri, a gioire durante le inaugurazioni, ma non si fa mai trovare al fianco dei lavoratori quando piangono disperati. I sinistri sono straordinari tagliatori di nastri, pessimi amministratori che non sanno garantire crescita e sviluppo".

"La Lega vuole vedere, come ha ben detto il presidente della Tua, Giuliante, le carte, le cifre del disastro e le assunzioni di responsabilità di chi l'ha creato. Esattamente come con il nostro ospedale. Se siamo diventati la periferia dell'estrema periferia d'Abruzzo, dobbiamo ringraziare la sinistra".