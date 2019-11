Il Futsal Vasto sconfitto in casa dalla capolista Silvi

Alla 9ª giornata cade l'imbattibilità casalinga del Futsal Vasto nel campionato di serie C1. I biancorossi, al terzo turno consecutivo tra le mura amiche, sono stati sconfitti 6-3 dalla capolista Atletico Silvi. Gli ospiti partono forte sin dai primi minuti andando in vantaggio all'8' con Giancaterino. Sputore salva più volte la sua porta ma, al 16', il Silvi raddoppia con Di Muzio.

Nella ripresa gli ospiti segnano due gol in tre minuti, il Futsal Vasto cerca di reagire e accorcia le distanze all'8'con Santini. Cinque minuti dopo allungano ancora gli ospiti che poi vanno sul 6-1 ancora con Di Muzio. Al 18' la squadra di casa trova un gol costruito dai suoi giocatori più giovani sull'asse Notarangelo-Laccetti-Falorio con quest'ultimo che va a segno. Al 22' azione travolgente di Colombaro che salta diversi avversari e serve a Gaspari un pallone che va solo spinto in rete. Il punteggio è sul 6-3 per il Silvi, risultato con cui si chiude la partita.

La 9ª giornata

Futsal Lanciano - A.Padovani 5-2

Futsal Vasto - Atl. Silvi 3-6

Hatria Team - Sport Center Celano 4-4

La Fenice - Es Chieti 2-3

Lions Bucchianico - Orione Avezzano 2-4

Lisciani Teramo - Area L'Aquila 1-5

Magnificat - Sulmona Futsal 11-1

La classifica: 25 Atl.Silvi; 22 Magnificat*; 20 Futsal Lanciano; 19 A. Padovani; 15 Sulmona Futsal*, Sport Center; 13 Futsal Vasto; 12 Orione Avezzano*; 11 Hatria Team; 7 Es Chieti; 4 Area L'Aquila, La Fenice*, Lions Bucchianico, Lisciani Teramo. *una partita in meno