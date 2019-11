Tersicore: la casa della danza a Vasto

La scuola di danza Tersicore cambia sede e si sposta in una cornice più ampia e luminosa dove proseguire il proprio percorso. Annachiara Marchesani si occupa dell'insegnamento della danza classica, Francesca Di Boscio della danza contemporanea, la danza di carattere è affidata a Elena Plyushkova, il tip tap ad Heather Susan Miln. Hip hop e balli di gruppo si svolgono con Francesca Pistello. Tuttavia, non c'è solo la danza, ma ampio spazio è concesso anche ad altre attività come il pilates, la ginnastica dolce e il fitness metabolico. Molto interessanti anche lo yoga e il fitness in volo, seguiti dall'insegnante Pamela Marinelli. Peridicamente la scuola ospita anche professionisti del settore della meditazione per lezioni di bagni sonori e campane tibetane. L'obiettivo della scuola di danza Tersicore, dal nome della musa greca protettrice della danza, è non solo quello di formare in modo professionale le proprie allieve, ma soprattutto quello di creare un ambiente sano e di condivisione dove poter crescere e raggiungere i propri obiettivi. Nel corso degli anni la scuola è stata insignita di diversi premi importanti e ad alcune allieve particolarmente promettenti sono state assegnate persino delle borse di studio da professionisti del settore. La danza e il movimento del corpo sono fondamentali per il benessere della persona, sia fisico, che mentale. Un po' come suggeriva lo scrittore Samuel Beckett con una sua nota massima "Prima danza. Dopo pensa. È l'ordine naturale delle cose".

Potete trovare tutte le informazioni sulla scuola di danza sulla pagina facebook dedicata.

Scuola di danza Tersicore è a Vasto, in Corso Mazzini 397.

Per info chiamare: 348.764 9546.

Videoredazionale a cura di Pierluigi Patella.





