I due anni del Cef "Margherita": "Ci occupiamo delle fragilità umane. Prevenzione nelle scuole"

Il Club di ecologia familiare Margherita di San Salvo compie due anni. Ventiquattro mesi trascorsi ad aiutare le persone che vogliono uscire dalla loro dipendenza.

"Siamo gemellati - spiega la dottoressa Margherita Riggi - con il Club ecologico familiare e Club alcologico territoriale Anima di Vasto della dottoressa Amina Di Fonzo, e con il Cef Auxilium della dottoressa Valentina Vergalito. Vogliamo rivolgere un ringraziamento particolare sia a don Raimondo che a don Gianfranco delle parrocchie di San Giuseppe di San Salvo e Vasto, che ci hanno sempre aiutato, e il Club Anima, che si riunisce tutti i martedì, alle 19 alle 20,30, nella Sala Papa Giovanni XXIII, in via Buonconsiglio a Vasto, dove si riunisce, ogni lunedì, sempre dalle 19 alle 20,30, anche il Club Auxilium. Ci occupiamo di tutte le fragilità umane, non più solo dei problemi legati all'alcol e al gioco d'azzardo patologico. Svolgiamo la nostra attività in collaborazione con gli enti territoriali, tra cui il Ser.D. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti in questi due anni. Collaboreremo con le scuole a scopo preventivo".