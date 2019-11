I dati del Csm: il Tribunale di Vasto è tra i più efficienti d’Italia

Il Tribunale di Vasto è tra i più efficienti d'Italia. È in equilibrio il rapporto numerico tra i procedimenti chiusi e quelli sopravvenuti nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2019.

È quanto emerge dai dati dell'Ufficio statistica del Consiglio superiore della magistratura, ufficializzati in un convegno che si è tenuto nei giorni scorsi a palazzo di giustizia in occasione della Giornata europea della giustizia civile.

"Quest'anno - spiega il presidente dell'Ordine degli avvocati di Vasto, Vittorio Melone - siamo occupati del tema della statistica applicata alla giustizia, anche perché, ultimamente, abbiamo spesso sentito parlare di efficienza e produttività e, quindi, abbiamo deciso di chiedere a una componente ufficio statistico Csm, Ilaria Rocchetti, come si elabori la graduatoria dei Tribunali e in che modo si valuti l'efficienza degli uffici giudiziari e dei magistrati. Il nostro Tribunale, in base ai coefficienti, è certamente uno più efficienti d'Italia".

Oltre a Rocchetti, relatori del dibattito, moderato dall'avvocato Giampaolo Di Marco, sono stati il presidente del Tribunale di Vasto, Bruno Giangiacomo, i magistrati Fabrizio Pasquale e Stefania Izzi e lo stesso Melone.

Nella valutazione operata dal Csm, "viene preso in considerazione lo smaltimento delle sopravvenienze in funzione dell'organico, smaltimento che deve avvenire entro i tre anni", altrimenti il prolungarsi dei processi di primo grado per oltre tre anni espone il Ministero della Giustizia alle cause di risarcimento danni. A Vasto, dati alla mano, il rischio dell'ultratriennalità non c'è, nonostante "non sempre siamo stati a pieno organico dei magistrati e, soprattutto, nonostante la grave carenza di personale verificatasi nel recente passato", sottolinea il presidente dell'Ordine forense.

Nell'ambito della celebrazione della Giornata europea della giustizia civile, "poi abbiamo associato la firma del protocollo sulle spese ordinarie, straordinarie e voluttuarie in materia di separazione e divorzio riguardo al mantenimento dei figli, spesso oggetto di scontro duro tra le parti. Il prossimo appuntamento sarà ai primi di febbraio, quando ragioneremo su giustizia e intelligenza artificiale".

Se i numeri positivi possano servire a salvare la sede giudiziaria di Vasto dalla mannaia della riforma della geografia giudiziaria, è un elemento tutto da verificare: "L'efficienza - fa notare Melone - è un valido, ma è evidente che non sia determinante per decidere se mantenere aperto un ufficio giudiziario. L'inefficienza, spesso, si concentra nei grandi uffici dove, ad esempio, matura il 60% delle prescrizioni, ma nessuno si sogna di chiuderli. Sarà, comunque, un parametro da prendere in considerazione. Va detto che la stragrande maggioranza dei Tribunali chiusi aveva sede in immobili comunali, con costi non a carico del Ministero. Il trasferimento personale ad altre sedi, invece, ha determinato costi di riorganizzazione, efficienza e produttività dei Tribunali accorpanti che hanno ereditato lavoro dai palazzi di giustizia chiusi, anche per via delle sedi in alcuni casi inadeguate. Non è vero che la soppressione delle sedi giudiziarie minori determina un risparmio. Anzi, spesso è vero il contrario: genera costi tanto per lo Stato e anche per le Regioni, che hanno dovuto istituire, ad esempio, nuove linee di trasporto pubblico per garantire al personale trasferito gli spostamenti ad orari congrui. Abbiamo chiesto all'intergruppo parlamentare che si occupa della questione di farsi portavoce di una richiesta al Parlamento di una ulteriore proroga fino al 2023, all'esito dell'entrata in vigore delle nuove riforme, come quella del giudice di pace".