Bellezze d’Abruzzo, a Los Angeles il video della Film Commission. Menna: "Vasto dimenticata"

Nella patria del cinema il filmato con le bellezze dell'Abruzzo, che vuole diventare teatro naturale di film e fiction. Un condensato di luoghi meravigliosi e riprese suggestive, ma scoppia la polemica: non cè neanche un'immagine di Vasto e della sua riviera.

"Il video proiettato durante il Film Market di Los Angeles per far conoscere l'Abruzzo, il suo territorio, le sue eccellenze", ha scritto l'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, sul suo profilo Facebook, dove ha pubblicato il videoclip che, da martedì alle prime ore di stamani, ha già totalizzato circa 100mila visualizzazioni.

"Sembra che l'Abruzzo finisca a Roccascalegna. Tutto ciò che c'è a sud è come se non esistesse", protesta il sindaco di Vasto, Francesco Menna, secondo cui "è una bella iniziativa della Regione ma, come sempre, Vasto, il Vastese e la Riserva di Punta Aderci vengono dimenticate. Questi politicanti - attacca il primo cittadino - vengono qui a chiedere i voti, ma poi non pensano a inserire nel documentario Vasto con le sue bellezze e Punta Aderci, una delle riserve più importanti non solo d'Italia, ma anche d'Europa. Spero ci ripensino e tengano nella giusta considerazione la nostra città e il nostro territorio".