A palazzo D’Avalos la mostra fotografica "Exodos"

Apre oggi, a palazzo d'Avalos la mostra Exodos | Exit - Rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione, promossa da sezione di Vasto dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ed il Comune di Vasto, in collaborazione con il club cittadino dell’Unesco. La mostra resterà aperta fino al 20 dicembre ed è stata realizzata dall’Associazione Allievi del Master in Giornalismo "Giorgio Bocca" e dalla Regione Piemonte.

Già esposta in molte località del Piemonte e della Lombardia, narra di persone, di famiglie, di uomini e di donne. Ci racconta le loro rotte migratorie e i viaggi di vita di profughi e migranti attraverso un percorso per immagini e reportage di sedici fotoreporter piemontesi.

"La mostra ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il patrocinio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - spiega il presidente dell’Anpi di Vasto, Domenico Cavacini -, ed è un onore per la nostra città poterla ospitare. Per noi è importante che si comprenda che Exodos racconta le storie di persone reali, infatti, negli orari di apertura della mostra di martedì, mercoledì e giovedì, sarà anche possibile incontrare ed ascoltare la testimonianza di ragazzi che vivono nel nostro territorio e che hanno vissuto in prima persona le situazioni che la mostra documenta".

La mostra sarà aperta e gratuita, dal 15 novembre al 20 dicembre, con i seguenti orari:

martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00;

venerdì dalle 16.00 alle 19.00;

sabato, domenica e festivi: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le prenotazioni di visite guidate per le scolaresche vanno richieste ai seguenti numeri: 3343407240; 0873367773