"Lo spazio dei bus non si può restringere: servono almeno 8 metri per manovre sicure"

L'amministrazione comunale di Vasto non ha affermato di voler chiedere alla società che gestisce il trasporto pubblico di "chiudere un occhio" in merito alle infrazioni stradali commesse da chi parcheggia sullo spazio destinato alla sosta dei bus davanti alla stazione Porto di Vasto.

Lo precisa lo staff del sindaco, Francesco Menna, in merito a quanto affermato da un utente dello scalo ferroviario, Michael Leone, dopo essere stato multato [LEGGI].

Inoltre, in merito alla richiesta di recuperare lo spazio del parcheggio bus, l'amministrazione ha chiarito che "il Comune può inoltrare la richiesta alla società che gestisce i trasporti, ma per i parcheggi non può intervenire" e che "l'assessora ai Trasporti, Paola Cianci, ha contattato la Sat, società che gestisce i trasporti pubblici urbani, da cui ha ricevuto risposta negativa: non è possibile restringere lo spazio della fermata bus, perché, al fine di consentire che le manovre dei mezzi pubblici avvengano in sicurezza, serve uno spazio di almeno 8 metri".