"Crisi Cerella, i lavoratori non perderanno il posto"

Nessuno perderà il posto di lavoro. La crisi finanziaria di Autoservizi Cerella srl, la storica società di trasporti di Vasto di cui è proprietaria all'80% la Tua, la società unica di trasporti della Regione Abruzzo. Lo hanno assicurato oggi pomeriggio Gianfranco Giuliante, presidente di Tua spa, e Giuseppe Silvestri, amministratore unico di Cerella da quando, a settembre, si sono dimessi l'allora presidente, Angelo Pollutri, e altri due componenti del consiglio d'amministrazione.

In questa intervista video, Giuliante parla della situazione finanziaria di Autotrasporti Cerella:

L'amministratore unico della società Autoservizi Cerella, Giuseppe Silvestri, afferma che nessuno perderà il lavoro:

Consiglio comunale - Dopo un lungo e acceso dibattito e la riunione della conferenza dei capigruppo, trovata l'intesa su un documento votato all'unanimità, ma senza Lega e FdI.

Allo scopo di "salvaguardare la società Autotrasporti Cerella, patrimonio del territorio, tutelando i posti di lavoro", il Consiglio comunale "chiede al presidente della Regione di rivederela delibera 467 del 12 agosto 2019", ossia il Piano di razionalizzazione della società Autoservizi Cerella srl, che ha imposto la modifica dei servizi di trasporto pubblico locale, e di "potenziare i servizi nelle aree interne", praticando "sconti sugli abbonamenti agli studenti" e, più in generale, operando un "riequilibrio del sistema di trasporto pubblico locale".

Il documento è stato approvato dall'unanimità dei presenti al momento del voto. Non c'erano Lega e Fratelli d'Italia. Davide D'Alessandro (Lega) aveva annunciato durante il dibattito la sua contrarietà, sostenendo che la situazione in cui versa la compagnia di trasporti sia responsabilità del centrosinistra. Francesco Prospero (FdI) ha annunciato prima della votazione di non voler partecipare.