Menna: "Lotta all’evasione fiscale, a breve con i soldi recuperati riasfalteremo una strada"

Una strada di Vasto sarà rimessa a nuovo con i proventi del recupero dell'evasione fiscale. "È una cosa fondamentale per me, un fatto culturale", ha detto il sindaco, Francesco Menna, nella puntata di Timeout, trasmessa in diretta martedì 12 novembre da Zonalocale.

"A breve inaugureremo una strada che avremo sistemato attraverso la lotta all'evasione fiscale. Ci sarà un cartello: Strada asfaltata grazie al contributo della lotta all'evasione dei tributi locali".

Menna ha tirato le somme di tre anni e mezzo di mandato: "Vorrei essere ricordato per aver riportato il Comune a un bilancio più sereno che porti la città a essere più competitiva. Vorrei essere ricordato come il sindaco che ha preso tante denunce per il bene della città, ad esempio sul Jova Beach Party, ma anche per aver cercato ovunque le risorse perché questo Comune possa viaggiare sereno".

Menna si è definito "molto fiero della lotta all'evasione. Insediare l'Ufficio tributi ed entrate al pian terreno del municipio, dove possono accedere tutti, e sapere che c'è un ufficio che fa la lotta all'evasione è una delle cose di cui vado più orgoglioso, perché consente di dire ai cittadini che siamo tutti uguali e che chiunque, compreso l'amico o il parente del sindaco, può capitare in questa vicenda".

Non scioglie la riserva su una sua ricandidatura alle elezioni del 2021, ma non dice di no. Tra un anno e mezzo, si presenterà ai nastri di partenza della competizione elettorale "nel momento in cui la mia famiglia politica, la mia comunità di appartenenza e i cittadini ritengono che ho svolto un lavoro importante e ci sono le condizioni per ricandidarsi. Io non mi sono mai autocandidato. Resto a disposizione della città e dei cittadini e lo sarò anche da segretario comunale".