L’Anmi Vasto in lutto per la prematura scomparsa dell’ammiraglio Piero Di Terlizzi

"Il giorno 13 novembre, a Milano, ci ha lasciato il nostro carissimo socio ed amico, l'Ammiraglio Piero Di Terlizzi". È l'Anmi di Vasto a dare la notizia della scomparsa di Piero Di Terlizzi, pugliese d'origine ma vastese d'adozione.

"Ho conosciuto l'ammiraglio Piero Di Terlizzi nei primi anni 70, quando proveniente dagli USA, dove aveva conseguito il brevetto di pilota d'aereo, giunse a Catania per iniziare il corso per pilotare gli elicotteri in dotazione alla Marina Militare - racconta il comandante Vincenzo Orlando che, all'epoca insegnava strutture e impianti dell'AB204 -. Lo ricordo persona affabile, gentile, rispettosa di tutti. Nel 2016 lo incontro a Vasto. È lui che mi riconosce e mi ricorda di essere stato mio allievo durante il corso di pilotaggio. Non nascondo che fui lieto di ritrovarci e di trascorrere poi con lui tanti momenti piacevoli. Grazie Piero, rimarrai sempre tra le persone da ricordare come esempio di simpatia e correttezza".

La notizia della sua scomparsa ha addolorato le tante persone che, con Di Terlizzi, hanno condiviso tante iniziative nel segno dell'appartenenza alla marineria. "Il nostro pensiero è rivolto a lui con commozione, orgoglio e riconoscenza per avere contribuito nelle attività del nostro Gruppo Anmi con passione, entusiasmo, signorilità e professionalità a tenere alto lo spirito marinaresco di appartenenza ai valori della Patria", scrivono il presidente Luca Di Donato e i componenti del direttivo.

"Una messa a suo suffragio, per chi vorrà unirsi a noi nella preghiera, verrà celebrata il giorno 19 novembre alle 17 dal cappellano Don Antonio Bevilacqua, nella parrocchia di San Pietro in Sant'Antonio. Questo fortunale improvviso e violento ti ha strappato via da noi e dalla tua splendida famiglia alla quale ci sentiamo uniti,ma non cancellerà il ricordo prezioso di te nei nostri cuori! Buon vento Ammiraglio".