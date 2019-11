Iniziati a San Salvo Marina i lavori di installazione dei nuovi lampioni

Dopo due mesi dalla caduta del lampione e dalla successiva rimozione degli altri pali dal lungomare Cristoforo Colombo, sono iniziati a San Salvo Marina i lavori per ripristinare il sistema di illuminazione pubblica. A dare notizia dell'avvio della posa dei nuovi lampioni è l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis. La vicenda, da settembre, quando il crollo di un palo in pieno giorno portò alla drastica decisione [LEGGI], ha animato il dibattito politico tra maggioranza e Pd.

"L'intervento si è reso necessario dopo la caduta di un lampione e la verifica della vetustà di tutti i pali di illuminazione. Una sostituzione già da tempo programmata tenuto conto che da diversi decenni questo impianto era stato collocato" spiega il sindaco Tiziana Magnacca.

L’assessore Lippis aggiunge: "Ringrazio quanti hanno lavorato con l’ufficio tecnico per l’acquisto dei nuovi pali ma soprattutto i cittadini per la comprensione e la pazienza che hanno avuto in queste settimane per la scarsa illuminazione nelle ore notturne". Lippis evidenzia come l’ufficio competente stia completando la verifica dell’intera rete di illuminazione comunale anche grazie alle opportune segnalazioni dei cittadini.