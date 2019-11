Ancora un incidente provocato da un cinghiale sulla statale 16: vettura danneggiata

Ancora un incidente provocato da un cinghiale sulle strade del Vastese. Ieri sera due amici stavano percorrendo in auto la statale 16 quando improvvisamente, nel tratto tra il viadotto San Nicola e località Canale, si sono visti sbucare un cinghiale in strada. L'uomo alla guida di una vettura, una Fiat Tipo, non è riuscito ad evitare l'impatto con l'ungulato - fortunatamente di medie dimensioni.

"In quegli attimi di concitazione - racconta E.M., proprietario della vettura che in quel momento era seduto al posto del passeggero - mi sono accorto che dietro quel cinghiale più piccolo ce n'erano una decina, probabilmente un'intera cucciolata guidata dalla madre, e per questo abbiamo proseguito la marcia per evitare guai peggiori".

I due si sono poi fermati poco più avanti per verificare i danni riportati dalla vettura. Sulla carrozzeria erano ben evidenti i segni dell'impatto. Per i due passeggeri, fortunatamente, solo tanto spavento per la disavventura in cui sono incappati oltre ai danni subiti dalla vettura da dover riparare.