A Casalbordino preparativi in corso per il 9° Mandamento Tour in ricordo di Ugo Zimarino

Manca un mese all'appuntamento con il Mandamento Tour ma la macchina organizzativa è già pieni giri. Domenica 15 dicembre si svolgerà a Casalbordino la 9ª edizione dell'allenamento collettivo di 22.5 km. con partenza e arrivo dalla Basilica Madonna dei Miracoli, la non "competitiva più lunga d'Abruzzo", come amano definirla gli organizzatori.

La corsa, inserita nel circuito Corrilabruzzo, è organizzata dall'asd Runners Casalbordino con l'Avis Casalbordino Don Antonio Tobia e il patrocinio dei Comuni di Casalbordino e Pollutri. Come ogni anno la giornata è dedicata alla memoria di un casalese prematuramente scomparso e, per questa edizione, l'associazione presieduta da Eric D'Ercole ha scelto di ricordare Ugo Zimarino.

Il 15 dicembre i podisti si ritroveranno alle 8.45 nel piazzale della Basilica Madonna dei Miracoli. Dopo un momento di preghiera in chiesa partiranno per l'allenamento collettivo che attraverserà i territori di Casalbordino e Pollutri. Ad accompagnare i podisti ci sarà la staffetta in bici del Team Audax Vasto. A garantire sicurezza lungo il percorso i volontari del gruppo di protezione civile Madonna dell'Assunta e della croce rossa.

Negli anni è sempre cresciuto il numero dei partecipanti a questo appuntamento sportivo che permette di correre - senza l'ansia del risultato da conquistare - potendo godere di bei paesaggi. Sarà possibile iscriversi fino alle 12 di sabato 14 dicembre.

