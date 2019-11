Smartphone e computer rigenerati: da KENovo a Vasto qualità a prezzi vantaggiosi

È arrivato a Vasto, in via San Michele il nuovo punto vendita di KENovo, franchising per la vendita di apparecchi rigenerati come computer, laptop, smartphone, tablet e monitor. Con la definizione “rigenerati” si intendono tutti quegli apparecchi riportati completamente a nuovo, con la sostituzione di componenti eventualmente non funzionanti e la loro igienizzazione. I prodotti in vendita da KENovo provengono prevalentemente dal settore business aziendale e, a fine leasing, vengono rigenerati e messi in vendita. Si tratta, quindi, di apparecchi dalle ottime caratteristiche sia costruttive che hardware e software. A parità di un prodotto nuovo con caratteristiche equivalenti il risparmio è notevole, può arrivare al 40-50%.

La rigenerazione ha diversi gradi che indicano lo stato di usura esterna. Gli apparecchi di grado A sono pari al nuovo, senza segni di usura esteriori visibili, in quelli di grado B appaiono leggerissimi segni di usura, mentre in quelli di grado C i segni sono più evidenti. La funzionalità è ottimale per tutti i gradi.

Il settore dei devices rigenerati è in continua crescita, è molto attivo online anche se non c’è piena fiducia. Gli apparecchi non possono essere visionati prima dell’acquisto, non c’è possibilità di una reale comparazione. “Noi, invece, ci mettiamo la faccia - spiega Ottavio Di Giacomo, che gestisce il punto vendita KeNovo di Vasto con il figlio Luca -. Si può venire qui in negozio, vedere i prodotti, compararli, noi li aiutiamo nella migliore scelta per le loro esigenze”. Su tutti i prodotti rigenerati c’è un anno di garanzia e, per qualsiasi esigenza, lo staff di KENovo è pronto ad assistere i clienti per eventuali problematiche.

In negozio si possono trovare computer, sia fissi che laptop, monitor, smartphone - sia rigenerati che nuovi - e tablet. Come completamento del servizio ci sono anche stampanti e accessori per computer e smartphone.

Altra novità di KENovo è l’applicazione della pellicola MyShape sugli smartphone. Si tratta di una pellicola che offre lo stesso grado di protezione, se non superiore, rispetto al classico vetro temperato per gli schermi dei telefoni. Viene applicata su ogni dispositivo e, in caso di caduta, non si infrange perchè realizzata con un particolare polimero che, inoltre, si auto-rigenera in caso di graffi.

KENovo è anche centro di assistenza per smartphone e computer di ogni tipo, anche per dispositivi Apple. Nel centro si effettuano riparazioni, sostituzione di componenti, upgrade per offrire un servizio davvero completo.

KENovo Vasto

Via San Michele, 28

tel 0873611113

vasto@kenovo.it

vasto.kenovo.it

Lunedì – Sabato: 9-13/16-20

Mercoledi: 9-13

informazione pubblicitaria