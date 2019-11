Mareggiate invadono spiaggia e riviera: a Casalbordino crolla un pezzo di lungomare

"Quello che temevo è successo", dice sconsolato il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci.

Un pezzo di lungomare è crollato. Portato via dalle mareggiate di ieri e stanotte, quando il primo cittadino aveva lanciato l'allarme [LEGGI].

Oggi il sole torna a splendere sulla costa abruzzese ma, già dalle prime ore del mattino, è iniziata la conta dei danni. "Ho contattato il dirigente del Servizio opere marittime e acque marine della Regione Abruzzo, Franco Gerardini, affinché predisponga un sopralluogo", racconta Marinucci. "Qui rischiamo di fare la fine di località Lago Dragoni a Torino di Sangro: frana il terreno su cui dovrà passare la Via Verde della Costa dei Trabocchi. Il mio appello non era certo campato per aria".