Lungomare crollato, Marinucci: "Chiedo l’istituzione di un tavolo permanente sull’erosione"

"Chiedo l'istituzione di un tavolo permanente per affrontare il problema dell'erosione costiera, con tutti i sindaci dei Comuni interessati, la Direzione Opere Marittime e gli assessori regionali competenti". È la proposta lanciata dal sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, nella giornata in cui il litorale casalese è stato colpito dal crollo di un pezzo di lungomare a seguito delle mareggiate.

Nell'intervista il primo cittadino spiega come verrà affrontata questa ennesima emergenza che colpisce il litorale di Casalbordino.

I fondi della Regione. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, tramite l'ufficio legislativo della Presidenza, ha preparato un emendamento al ddl di Bilancio, in agenda presso la Commissione Bilancio del Senato questa settimana, per poter far fronte agli interventi tesi a fronteggiare il fenomeno dell'erosione costiera. L'emendamento ha per oggetto la concessione alla Regione Abruzzo di uno stanziamento pari 50 milioni di euro per il triennio 2020-2022 per consentire la realizzazione delle necessarie opere di difesa della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina. "Le ondate di maltempo che hanno colpito l'Abruzzo in questi giorni, con violente mareggiate che hanno danneggiato diverse strutture nelle località balneari abruzzesi, hanno provocato danni ingenti alla Regione Abruzzo, le cui coste sono già martoriate da un'accentuata erosione marina – ha sottolineato il presidente Marsilio - alcune strutture balneari sono state distrutte, altre sono a rischio, così come diverse infrastrutture pubbliche del litorale adriatico. Per poter affrontare un intervento complessivo e risolutivo è necessario poter contare su un finanziamento congruo". In attesa dell'esame in Commissione dell'emendamento la Giunta regionale ha previsto lo stanziamento di un milione e mezzo di euro per gli interventi più urgenti dopo le violente mareggiate. Finanziamento che sarà quindi oggetto del Consiglio regionale di martedì prossimo. "La Regione Abruzzo può solamente provvedere attraverso risorse proprie a far fronte a situazioni di emergenza e urgenza – ha concluso il presidente Marsilio – mi auguro che questo emendamento trovi il sostegno di tutti i parlamentari abruzzesi al fine di avviare un progetto che metta in sicurezza l'intero tratto di costa della nostra regione".