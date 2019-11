Il Norbello di Gaia Smargiassi a punteggio pieno nell’A2 di tennistavolo

Con una doppia vittoria nell'ultimo concentramento di Viserba di Rimini, valido per le giornate 3 e 4 della serie A2 di tennistavolo, il Norbello di Gaia Smargiassi ha rafforzato il suo primato in classifica nel girone C. La formazione sarda, in cui milita la pongista vastese, ha battuto 4-1 il Muravera TT e 4-2 l'Astra Valdina.

La pongista vastese ha dato il suo contributo con due vittorie nel primo incontro, un netto 3-0 su Sara Congiu e il 3-1 su Aurora Piras, e la vittoria per 3-2 con Sofia Sfameni nel secondo incontro, in cui ha poi perso 3-1 con la forte Elena Rozanova.

La formazione sarda, che oltre a Gaia Smargiassi può contare su Marialucia Di Meo, Gohar Atoyan e Anna Brzan, guida ora la classifica a punteggio pieno. Il girone C di A2 ora si ritroverà il 24 novembre a Napoli per il concentramento in cui si disputeranno le giornate 5 e 6. Il Norbello affronterà l'Alfiere di Romagna A e le padrone di casa del P.G. Frassati, formazione in cui Gaia Smargiassi ha militato negli anni scorsi.