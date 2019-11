Futsal Vasto: goleada dell’under 15, l’under 17 vince in Coppa, pareggia l’under 19

Campionato under 15 | Futsal Vasto - Vigor Lanciano 13-1

Vittoria con goleada per i ragazzi di mister Trapani nella sfida con i pari età lancianesi. Gara senza storia, con i vastesi già avanti 7-0 nel primo tempo che hanno poi chiuso sul 13-1. Mattatore del match è stato Tarantini, con ben 7 gol, poi le doppiette di Radoccia e Maranca e i gol di Brettone e Turdò.

Campionato nazionale under 19| Futsal Vasto - Celano 3-3

Si chiude con un pareggio la sfida tra i biancorossi di mister Giacomucci e il Celano. I vastesi, con una prima parte di gara sottotono, erano sotto per 3-1 a 10 minuti dalla fine. Uno scatto di orgolio ha permesso al Futsal Vasto di agguantare il 3-3 conquistando così un punto che fa classifica e morale. A segno sono andati Laccetti, Grosso e Marino.

Coppa Abruzzo under 17 Sant'Eusanio - Futsal Vasto 5-6

Nella 4ª giornata di Coppa Abruzzo i ragazzi di mister Porfirio conquistano ancora una vittoria. I vastesi vanno sotto nel primo tempo per 2-1, poi una ripresa su alti livelli che permette ai vastesi di arrivare al 6-3. Nei minuti finali tenta la rimonta il Sant'Eusanio ma al fischio finale il risultato è di 6-5 per i biancorossi. A segno tre volte D'Annunzio, Borgia, Di Foglio e Laganella.