Casalbordino inarrestabile: 2 a 1 al Silvi. Il San Salvo cede nel finale

Il Casalbordino non si ferma più, neanche nel turno infrasettimanale del campionato di Promozione. A cadere sul campo dei giallorossi questo pomeriggio è stato il Silvi battuto 2 a 1. I padroni di casa vanno in vantaggio già al 10'pt con Iaboni che sfrutta al meglio l'assist di Fieroni a centro area. Pur andando vicino al raddoppio, il Casalordino chiude il primo tempo in vantaggio di 1 a 0.

Il secondo gol arriva nella seconda frazione di gioco (al 17'st) ancora con Iaboni che questa volta capitalizza una bella azione corale di Letto e Koffy. Prima del fischio finale, gli ospiti accorciano su rigore: i tre punti vanno ai casalesi che mantengono le 10 lunghezze di vantaggio sulla coppia al secondo posto formata da Villa ed Elicese. Domenica, la capolista andrà a far visita alla Val di Sangro.

Quest'ultima mantiene inalterata la distanza dalla vetta grazie alla vittoria in extremis sul San Salvo. I biancazzurri provenienti da una striscia positiva di risultati erano riusciti a ribaltare l'iniziale svantaggio (firmato da Busiello) grazie a un autogol (Piovani) e alla rete di Molino. I tre punti sembravano ormai alla portata, ma nei minuti finali l'Elicese è riuscita a capovolgere l'esito della partita con Scarpa e Margiotti. Nel prossimo turno a San Salvo arriverà il fanalino di coda Athletic Lanciano che oggi ha conquistato il primo punto.

LA 12ª GIORNATA

Athletic Lanciano - San Giovanni Teatino 1-1

Casalbordino - Silvi 2-1

Casolana - Ovidiana Sulmona 1-0

Elicese - San Salvo 3-2

Fater Angelini Abruzzo - Bucchianico 2-1

Ortona - Val di Sangro 0-0

Raiano - Fossacesia 0-2

Scafapassocordone - Miglianico 1-0

Villa - Virtus Ortona 1-0

LA CLASSIFICA

Casalbordino 34

Elicese 24

Villa 24

ScafaPassoCordone 23

Ovidiana Sulmona 20

Silvi 20

Val di Sangro 18

Miglianico 17

San Salvo 17

Ortona 17

Fossacesia 15

Casolana 14

Fater Angelini Abruzzo 13

Raiano 12

San Giovanni Teatino 10

Virtus Ortona 5

Bucchianico 4

Athletic Lanciano 1