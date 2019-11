A Lorenzo Cattafesta e Cristian Stivaletta il premio San Martino 2019

L'11 novembre, come ogni anno, nel quartiere Incoronata di Vasto, si è svolta la tradizionale festa di San Martino vescovo. L'iniziativa, molto partecipata, è stata organizzata dall'associazione circoscrizionale San Martino. Nella chiesa dell'Incoronata padre Eugenio Di Giamberardino ha celebrato la messa e poi benedetto la nuova bandiera dell'associazione.

Il presidente Alessio Caserio, insieme al sindaco Francesco Menna, ha consegnato il premio San Martino 2019 a Lorenzo Cattafesta e Cristian Stivaletta. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno dal Comitato di quartiere a persone che si sono distinte in un particolare ambito della vita sociale e culturale. I due giovani calciatori vastesi - Cattafesta gioca nell'Ovidiana Sulmona, Stivaletta è il capitano della Vastese - hanno mosso i primi passi della loro carriera calcistica proprio nel campo della parrocchia dell'Incoronata.

Sulla targa la motivazione del premio: "Per aver saputo interpretare appieno i valori dello sport come costanza, impegno e sacrificio così da distinguersi nel panorama calcistico. Con l'augurio di diventare fulgido esempio per le nuove generazioni".

Dopo la cerimonia, accompagnati dalla banda San Martino, tutti i presenti si sono ritrovati nel salone parrocchiale per festeggiare con il tradizionale assaggio dell'olio nuovo e la degustazione del vino novello.