"Sospendere i pedaggi sull’A14", il Ministero ci pensa

Un programma di lavori di riqualificazione e sostituzione delle barriere sequestrate e valutazione della sospensione dei pedaggi sull'A14. Ad annunciarli è il sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi.

"Sulle barriere dell'A14, comprese fra Pescara e Porto Sant'Elpidio – dice il senatore vastese – le priorità sono garantire la sicurezza e ridurre al minimo i disagi. Come promesso ai tanti cittadini che mi hanno sottoposto questa problematica, il governo ha ascoltato le giuste proteste e il livello di attenzione è massimo. Dietro richiesta del ministero delle Infrastrutture, Autostrade per l'Italia avrà il compito di riqualificare e sostituire le barriere, con un programma dalle scadenze chiare. I lavori dovranno essere compatibili con la fruibilità della strada, senza creare eccessivi rallentamenti. In particolar modo, il governo ha sollecitato Autostrade a informare correttamente e costantemente gli automobilisti sullo stato dei lavori e del tratto autostradale. È al vaglio degli uffici del ministero competente anche la possibilità di sospendere i pedaggi sull'A14".

Il sequestro delle barriere ha portato alla riduzione delle carreggiate percorribili sui viadotti causando notevoli rallentamenti e ingorghi che fanno lievitare i tempi di percorrenza [LEGGI].