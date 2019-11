"Più di dieci richieste dei commercianti, ma al mercato del quartiere San Paolo non ci sono spazi"

Più di dieci domande di allestire bancarelle al mercato del quartiere San Paolo, il più popoloso di Vasto. Ma gli spazi non ci sono.

A sollevare il problema è l'avvocato Corrado Squadrone in una lettera inviata al sindaco, Francesco Menna, e all'assessore al Commercio, Luigi Marcello: "Recandomi all'Ufficio del commercio - scrive Squadrone nella missiva - sono stato ricevuto con gentilezza ed attenzione. Ho così scoperto che, oltre alla istanza di un mio conoscente, ci sono un'altra decina di domande per partecipare al mercato settimanale del mercoledì che si svolge al quartiere San Paolo. Dall'esterno, non è facile capire come sia possibile che, a fronte di attività commerciali (spesso a livello familiare), l'amministrazione non riesca a dare loro la possibilità di lavoro, diritto pure costituzionalmente garantito".

"Proprio oggi pomeriggio ho ricevuto la lettera dell'avvocato Squadrone", conferma Marcello. "Sono a conoscenza del problema. Al momento, posti non ce ne sono. Abbiamo eseguito più di un sopralluogo. Stiamo lavorando a una riorganizzazione dell'area per cercare una soluzione".