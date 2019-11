"Figlie di Eva": stasera alle 21 lo spettacolo alla Multisala del Corso

Stasera l'appuntamento con Figlie di Eva, lo spettacolo teatrale che vede protagonisti Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi e Marzo Zingaro.

La società che ha organizzato la tappa di Vasto, la Marco Santilli Communication, ricorda che l'appuntamento e al cinema Multisala del Corso: "Considerato l'alto tasso di gradimento ottenuto in fase di prevendita, considerato che lo spettacolo ha delle richieste tecniche esigenti, abbiamo attentamente valutato la possibilità di cambiare la location portando lo spettacolo in una struttura più nuova, comoda e attrezzat: ad ospitare sarà il Multisala del Corso, in corso Europa a Vasto, e non più il Politeama Ruzzi in corso Italia. I titoli precedentemente acquistati restano validi".