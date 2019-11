I reperti archeologici del Vastese sparsi per l’Abruzzo tornano a casa: nuovo museo al d’Avalos

I resti storici di Vasto e del Vastese, sparsi per i musei abruzzesi, torneranno a casa.

Dalla collaborazione tra Soprintendenza ad archeologia, belle arti e paesaggio d'Abruzzo e Comune di Vasto nascerà un nuovo spazio espositivo a Palazzo d'Avalos.

Lo ha annunciato l'assessore comunale alla Cultura: "La funzionaria archeologa Amalia Faustoferri, ci ha richiesto la Sala Michelangelo di Palazzo d'Avalos: la Soprintendenza la destinerà a museo di tutti i reperti archeologici del Vastese, che ora sono sparsi in tutta la regione. Di conseguenza, in futuro la Sala Michelangelo non potrà più essere destinata alle mostre, come accade tuttora, ma diventerà museo archeologico. Abbiamo accolto la richiesta della Soprintendenza di riportare a Vasto tutte i reperti del nostro territorio che, in caso contrario, sarebbero finiti nel museo di Sulmona".