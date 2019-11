San Martino: castagne e canti tradizionali alla scuola dell’Infanzia di via Verdi di San Salvo

Dopo la bella esperienza della vendemmia con i nonni organizzata alla scuola dell'Infanzia di via Verdi di San Salvo, in occasione della festa dei nonni 2019, abbiamo pensato di dare seguito al percorso iniziato festeggiano la regina dell’autunno: sua maestà la castagna.

Nel giorno di San Martino in cui, secondo la tradizione popolare ogni mosto diventa vino, i nonni sono stati di nuovo nostri ospiti portandoci in dono delle ottime caldarroste da gustare tutti assieme. I nostri piccoli alunni, che in queste settimane si sono presi cura del mosto prodotto durante la vendemmia, hanno offerto ai loro nonni il prodotto del lavoro fatto assieme ad ottobre.

La giornata è stata allietata da canti che i bimbi hanno imparato per accogliere i loro ospiti, nonché dalla partecipazione di alcuni membri dell’associazione Amici delle tradizioni.

Il percorso didattico ha dato la possibilità ai nostri bambini di scoprire e potenziare, attraverso l’esperienza diretta, la loro conoscenza delle principali caratteristiche stagionali, ma, cosa ancora più importante, li ha fatti avvicinare alle trazioni della nostra terra.

Tra canti e attività manipolative, inoltre, hanno avuto la possibilità di vivere momenti di gioia, condivisione e convivialità con una delle ricchezze più grandi che la vita mai potrà donargli: l’amore dei propri nonni.

Tutto il personale della scuola dell’Infanzia di via Verdi si unisce nel ringraziare chi ha reso possibile la realizzazione di questa bella iniziativa: il nostro dirigente scolastico, Vincenzo Parente, l’associazione Amici delle tradizioni e tutte le famiglie degli alunni che con fiducia, partecipazione e coinvolgimento ci sostengono quotidianamente nel nostro lavoro.

Scuola dell'Infanzia di via Verdi, San Salvo