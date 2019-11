Prevenzione del diabete: "Importanti una corretta alimentazione e l’attività fisica"

Il 14 novembre sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata mondiale del diabete. In questi giorni sono tante le iniziative promosse da enti, istituzioni e associazioni per promuovere una corretta informazione e azioni di prevenzione della malattia. Sabato, al distretto sanitario di base di via Michetti a Vasto, il team di Diabetologia, in collaborazione con i tre Lions Club cittadini, ha promosso una mattinata dedicata alla prevenzione. Prima un confronto con le dottoresse del distretto specializzate nella cura del diabete in cui sono state analizzate le azioni di prevenzione che ogni persona dovrebbe compiere. Con la dottoressa Tascione, direttore del distretto, c'erano la diabetologa Squadrone, il medico di base Di Santo, la dietista Ulisse e l'odontoiatra Farina.

Testimonial della giornata è stata Giulia De Ascentis, del Gruppo Sportivo Carabinieri. L'atleta vastese ha parlato del suo percorso da nuotatrice agonista - concluso appena un mese fa - e della sua nuova attività lavorativa, sempre nel campo sportivo [GUARDA L'INTERVISTA]. Nelle sue parole i consigli per un corretto stile di vita che ognuno, con un minimo di impegno, può avere. Ieri mattina, poi, in collaborazione con la scuola di Nordic Walking Vasto, tante persone hanno preso parte ad una camminata per le vie della città.

La dottoressa Maria Rosaria Squadrone, a fine incontro, ci ha parlato delle azioni da intraprendere per la prevenzione del diabete.