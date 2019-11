Marchesani: "Vigili, entro il 19 il bando in Gazzetta Ufficiale, nel mese successivo il concorso"

"Entro il 19 novembre il bando di concorso per i vigili verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Poi, entro un mese, si farà il concorso in una sede che stabiliremo in base al numero di partecipanti", ha annunciato Lina Marchesani, assessora al Personale del Comune di Vasto.

Per i 15 posti a tempo indeterminato, l'amministrazione prevede migliaia di partecipanti. È possibile che si dovrà ricorrere al PalaBcc per svolgere le seleioni.

Il bando, datato 30 settembre 2019 e firmato dal dirigente del primo settore, Vincenzo Toma, indice il "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 15 posti di agenti di polizia locale-categoria giuridica C- con riserva del 40% dei posti a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze del Comune di Vasto".

Le prove - Annunciata da mesi, la selezione prevede prove di efficienza fisica (corsa 1000 metri, salto in alto a 90 centimetri per gli uomini e 70 per le donne, piegamenti sulle braccia: 15 per gli uomini, 7 per le donne); due prove scritte: la prima su "risoluzione di alcune problematiche di natura giuridica e amministrativa attinenti alle materie di competenza della polizia locale", la seconda "di carattere teorico-pratico, consistente nella redazione di uno o più atti in materia di circolazione stradale, depenalizzazione, edilizia, commercio e annona, pubblica sicurezza; la prova pratica, che riguarderà la "guida di autoveicoli e motocicli a disposizione della polizia locale"; prova orale, che "consisterà in un colloquio individuale sulle materie di esame, diretto a verificare il grado di preparazione del candidato, la sua capacità espositiva e gli aspetti relazionali che lo contraddistinguono".

La preselezione - "L'amministrazione - si legge nel bando - si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva a test, sulle materie oggetto di esame, nel caso che il numero di partecipanti sia superiore a 100. La data e la sede della prova preselettiva, che potrà essere svolta in più turni e potrà essere realizzata con procedura automatizzata, affidata a ditta specializzata, saranno resi noti esclusivamente attraverso la pubblicazione di specifiche notizie sul sito Internet dell'Ente www.comune.vasto.ch.it con preavviso di almeno 15 giorni".

"Saranno ammessi alla prima prova scritta i primi 100 classificati, individuati secondo l'ordine decrescente; i candidati ex-aequo, fino alla 100esima posizione, saranno comunque ammessi a sostenere la prova scritta".