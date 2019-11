Grande festa a San Salvo Marina per il 50° anniversario dell’Azione Cattolica Ragazzi

Giornata di festa quella di ieri a San Salvo Marina per le celebrazioni a livello diocesano di un grande anniversario. Il 1° novembre 1969, con la firma ufficiale del nuovo statuto, l'Azione Cattolica scommetteva sulla missionarietà di bambini e ragazzi scegliendo di accompagnare la loro crescita umana e cristiana attraverso il servizio educativo dei propri Giovani e Adulti.

Un'intuizione simboleggiata emblematicamente dalla figura dell'allora presidente nazionale Vittorio Bachelet che si è rivelata vincente e preziosa per la vita di quanti sono letteralmente cresciuti nelle associazioni parrocchiali di tutto il Paese.

Ed è per festeggiare questi primi 50 anni di storia, appunto, che circa 600 tra ragazzi ed educatori da tutta la diocesi si sono riuniti per un momento di memoria e di festa a San Salvo Marina. Durante la mattinata, dopo la preghiera iniziale si sono tenute le attività: gli ACRini suddivisi in due fasce d'età si sono messi in gioco sulla storia associativa ripercorrendone inni e manifesti e provando a riflettere su cosa dia di bello alla loro vita il cammino associativo.

Dopo pranzo invece è iniziata la festa vera e propria con balli e canti e con il momento denominato 50 desideri per 50 candeline in cui i ragazzi nella doppia veste di invitati e festeggiati hanno espresso i loro auspici per un'ACR che li renda sempre più protagonisti. Sul palco oltre all’attuale responsabile, Sara Di Lena, e all’equipe diocesana anche una rappresentanza dei responsabili e dei presidenti degli ultimi anni che hanno spento le candeline e ricevuto i regali portati alla festa dalle parrocchie.

Subito dopo, in marcia tutti insieme, i partecipanti si sono spostati nella vicina chiesa parrocchiale della Resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo per la Santa Messa conclusiva presieduta dall’Arcivescovo Bruno Forte e concelebrata tra gli altri sacerdoti anche dal parroco don Mario Pagan, assistente emerito dell’Associazione, don Nicola Fioriti assistente diocesano dell'ACR e don Pietro Di Crescenzo assistente unitario.

"È stata davvero una giornata intensa ed emozionante, un modo per celebrare degnamente i sorrisi di tutti i bambini, il servizio degli educatori, le relazioni autentiche, le attività stimolanti che da 50 anni a questa parte accompagnano la vita dei piccoli e grandi soci di Azione Cattolica".