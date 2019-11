De Ascentis: "In vasca ho sempre dato tutto. Ora insegno ai più piccoli ad amare il nuoto"

Poco meno di due mesi fa, dopo aver nuotato ai Campionati del mondo delle forze di polizia, Giulia De Ascentis ha salutato il mondo del nuoto agonistico. Con un post pubblicato sui suoi canali social la 26enne vastese ha racchiuso gli anni intensi della sua carriera agonistica, iniziati nella piscina di Vasto e proseguiti con successi ottenuti a livello nazionale e internazionale. Si chiude una fase della sua vita, fatta di sacrifici e successi, di momenti di gioia e momenti di difficoltà, con gli infortuni e le sfortune che ne hanno condizionato la carriera, ma ne inizia un'altra altrettanto entusiasmante.

Giulia è un carabiniere che oggi lavora nel Centro Sportivo dell'Arma a Roma. Al mattino gli studi universitari e al pomeriggio l'impegno lavorativo che le permette di restare nel mondo che rappresenta la sua vita, quello del nuoto, potendo trasmettere l'amore per questa disciplina ai bambini. Sabato Giulia De Ascentis è stata invitata dal team di diabetologia del distretto sanitario di Vasto come testimonial nell'iniziativa per la Giornata Mondiale del diabete organizzata insieme ai Lions Club della città [LEGGI]. Ha raccontato la sua esperienza di atleta e quella, attuale, di giovane donna che continua a praticare uno stile di vita sano.

In questi anni abbiamo avuto la fortuna di poter raccontare le sue imprese sportive, apprezzandone - oltre che le qualità atletiche - la sua gentilezza e la cordialità. Come non ricordare - tra le tante interviste - la sua rubrica con cui, nel 2013, raccontò ai lettori di Zonalocale la sua avventura agli Europei in vasca corte Danimarca [CLICCA QUI]. E, anche oggi, che intraprende un nuovo percorso, ci ha raccontato come lo sta affrontando.