Sorride la Vastese: all’Aragona battuto 4-0 il Tolentino

Torna a sorridere la Vastese che conquista una vittoria convincente dal punto di vista del punteggio e del risultato. All'Aragona finisce 4-0 con il Tolentino dopo un'ottima prestazione di squadra dei biancorossi. Le due società, di comune accordo, hanno consegnato le fasce di capitano ai due giocatori di colore, Dos Santos e Kamana, per lanciare un messaggio di contrarietà al razzismo in un periodo in cui l'argomento tiene banco nel mondo del calcio.

I padroni di casa passano in vantaggio al 27' con Giorgi che concretizza la buona mole di gioco sviluppata in avanti. Il Tolentino reagisce e, tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa, va a caccia del pareggio. A segnare è però la Vastese con il colpo di testa di Dos Santos al 12'. Con gli ospiti lanciati in avanti alla ricerca del pari, la squadra di Amelia colpisce ancora, al 31', con Vittorio Esposito. Poi, nel recupero, Ansini firma il poker. Un buon successo che permette alla Vastese di salire a quota 15 in classifica e guadagnare terreno sulla "zona calda".

Domenica prossima altra sfida intera. All'Aragona arrierà il Porto Sant'Elpidio, che precede i biancorossi di un punto in classifica. Sarà l'occasione per Stivaletta e compagni di andare alla ricerca della continuità di risultati.

L'11ª giornata

Recanatese - Pineto 1-1

Atl. Porto Sant'Elpidio - Avezzano 0-2

Cattolica - Campobasso 1-1

Chieti - Fiuggi 0-2

Matelica - Notaresco 1-2

Montegiorgio - Vastogirardi 2-0

O.Agnonese - Jesina 3-1

Real Giulianova - Sangiustese 0-0

Vastese - Tolentino 4-0

La classifica: 30 SN Notaresco; 28 Recanatese; 20 Montegiorgio; 19 Pineto; 18 Matelica; 16 Vastogirardi, Atl. Porto Sant'Elpidio; 15 Campobasso, Vastese, O.Agnonese; 14 Fiuggi, Sangiustese; 13 Real Giulianova; 11 Chieti, Avezzano; 10 Tolentino; 4 Cattolica; 2 Jesina.