Juventus club Vasto: “Presenti a ogni partita. Puntiamo a superare quota 600 iscritti”

Dopo il “battesimo” in estate [LEGGI] va a gonfie vele l’attività dello Juventus official fan club Vasto “Andrea Marinelli e Cristian Salvatorelli”. Il sodalizio guidato dal presidente Nicola Smargiassi ha superato quota 500 soci e si avvia, con le ultime fasi della campagna di tesseramento che dureranno ancora per qualche settimana, all’obiettivo di superare quota 600 iscritti che, nel primo anno di attività, rappresenterebbero un risultato invidiabile. I buoni risultati ottenuti fin qui dai bianconeri in campionato e in Champions League hanno fatto crescere l’entusiasmo e in tanti si sono avvicinati al club.

“La sede - raccontano dal direttivo - nei locali della Società Operaia, vede la presenza di almeno un centinaio di soci ad ogni partita. E, fino ad oggi, c’è stata una rappresentanza dei nostri soci in tutte le partite giocate dalla Juventus”. Questo è possibile anche grazie alla consolidata collaborazione con i club “Sanniti Bianconeri” e “Juventus official fan club Fossacesia” che, oggi, sta portando due bus di tifosi a Torino per la partita Juventus-Milan.

“Siamo riusciti ad accontentare sempre tutte le richieste di biglietti dei nostri soci ed è molto bello vedere il nostro stendardi negli stadi dove gioca la Vecchia Signora. Vogliamo continuare su questa strada per riunire, nel segno della passione sportiva e dell’amicizia, tutti i tifosi juventini. La sede è aperta tutti i martedì e venerdì dalle 18.30 alle 20 per i tesseramenti. Insieme vogliamo vivere un sogno”.

