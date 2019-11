In un giorno terminati tutti i "Cioccolatini della ricerca": "Grazie alla generosità dei vastesi"

"Grazie di cuore, come sempre, ai vastesi". Francesco Iannucci, responsabile del Comitato di Vasto dell'Airc, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, esprime con grande emozione la soddisfazione per la risposta dei cittadini nella giornata dedicata alla solidarietà. I banchetti allestiti dai volontari a Vasto Marina, in piazza Rossetti e al Centro del Vasto, hanno terminato in un solo giorno tutti i "Cioccolatini della solidarietà" inviati dall'Airc per la raccolta fondi che permette, ogni anno, di contribuire alla ricerca sul cancro.

"Avevamo 240 scatole di cioccolatini a disposizione - spiega Iannucci - e le abbiamo terminate in un solo giorno raccogliendo 2470 euro. Siamo molto soddisfatti perchè, come dice lo slogan della campagna, Ci sono battaglie che si combattono insieme. Grazie a tutti coloro che, con generosità, hanno scelto di sostenere la ricerca". Visto l'imprevisto "sold out" dei cioccolatini, oggi non ci saranno i banchetti previsti. Ma, chi lo vorrà, potrà sostenere la campagna attraverso il sito dell'Airc o, dall'11 novembre, comprando i cioccolatini nelle filiali BPM [CLICCA QUI].