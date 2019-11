Il Casalbordino è un battistrada, quarta vittoria consecutiva per il San Salvo

C'è sempre più vuoto dietro il Casalbordino. Dopo l'11ª giornata sono ben 10 i punti che separano i giallorossi dalla seconda in classifica, l'Elicese. Oggi la vittima di turno è stato il Fossacesia battuto per 3 a 1. Marcature aperte al 15'pt da Soria che approfitta al meglio dell'assist di Di Donato. Dopo un quarto d'ora, è Piccolo a raddoppiare con una bellissima rete dalla distanza che s'insacca sotto la traversa.

Nella seconda frazione di gioco, i padroni di casa accorciano con Cianci (il primo tempo si era chiuso con una traversa colpita da Fieroni). All'80'st chiude il discorso lo stesso Fieroni dopo una bella azione supportata da Letto.

Sorride anche il San Salvo che sta mostrando una certa continuità nei risultati (4ª vittoria consecutiva). La gara interna contro la Casolana finisce 2 a 1 per i biancazzurri. A sbloccarla è Vasiu nel primo tempo. A un quarto d'ora dalla fine, pareggiano gli ospiti con De Camillis, ma in extremis, Molino regala la vittoria ai suoi trasformando un calcio di rigore concesso per l'atterramento di Di Pietro.

Si torna in campo mercoledì prossimo: il Casalbordino riceverà il Silvi, il San Salvo farà visita alla seconda in classifica, l'Elicese.

L'11ª GIORNATA

Bucchianico - Scafapassocordone 0-0

Fossacesia - Casalbordino 1-3

Miglianico - Raiano 2-1

Ovidiana Sulmona - Fater Angelini Abruzzo 2-0

San Salvo - Casolana 2-1

San Giovanni Teatino - Elicese 1-0

Silvi - Ortona 5-1

Val di Sangro - Villa 1-3

Virtus Ortona - Athletic Lanciano 5-1

LA CLASSIFICA

Casalbordino 31

Elicese 21

ScafaPassoCordone 20

Ovidiana Sulmona 20

Villa 21

Silvi 20

Val di Sangro 17

Miglianico 17

San Salvo 17

Ortona 16

Fossacesia 12

Raiano 12

Casolana 11

Fater Angelini Abruzzo 10

San Giovanni Teatino 9

Virtus Ortona 5

Bucchianico 4

Athletic Lanciano 0