Con i cartelli davanti all’ospedale di Vasto: "Non siamo cittadini di serie B"

Con i cartelloni davanti all'ospedale di Vasto per dire che "non vogliamo sentirci cittadini di serie B. Abbiamo diritto agli stessi servizi sanitari del resto dell'Abruzzo".

"Dove ci sono i problemi dei cittadini, c'è il Comitato L'Arcobaleno a dare battaglia", dice Angela Pennetta, presidente del movimento che ha lanciato la manifestazione, raccogliendo il sostegno dell'amministrazione comunale di Vasto, presente con sindaco, Francesco Menna, in fascia tricolore, vice sindaco, Giuseppe Forte, e assessore Luigi Marcello.

Ci sono anche Antonio Spadaccini, ex primario, ora in pensione, del reparto di gastroenterologia e componente del Comitato per la difesa dell'ospedale del Vastese ("ma sono qui a titolo personale", precisa), Stefano Moretti, consigliere comunale di opposizione a Monteodorisio ("questa è una battaglia di tutto il Vastese").

In aggiornamento