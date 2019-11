Tre liste civiche: "No alla sfiducia a Del Piano, contro di lui ennesima macchina del fango"

"L'iniziativa, messa in atto dalle minoranze, di screditare la Presidenza del Consiglio comunale, appare come l'ennesimo tentativo strumentale di attaccare la maggioranza".

Una "macchina del fango", secondo Città virtuosa, Filo Comune e Patto con Vasto, liste civiche di maggioranza che hanno tre consiglieri nell'Aula Vennitti e annunciano il voto contrario alla mozione di sfiducia presentata da centrodestra e Movimento 5 Stelle per revocare il presidente del Consiglio comunale, Mauro Del Piano, che "è solo - scrivono le tre forze politiche in una nota congiunta - l'ultima eccellente vittima di questa permanente macchina del fango: sindaco, Giunta, singoli consiglieri e, poi, funzionari comunali, tra cui dirigenti, titolari di posizione organizzativa e comandante della polizia locale, sono tutti stati oggetto, nel corso del tempo, di immotivati processi condotti a mezzo stampa. Condanniamo questa condotta portata avanti in questi anni da alcuni gruppi consiliari di minoranza.

A causa - contrattaccano Città virtuosa, Filo Comune e Patto con Vasto - di questa opposizione distruttiva, che non perde occasione per denigrare invece di proporre, il Consiglio comunale sarà costretto a scrivere una nuova umiliante pafgina di discussioni fondate sul nulla, ch ehanno come unica conseguenza l'attacco all'istituto di garanzia che la Presidenza del Consiglio rappresenta per tutti.

Auspichiamo che tutte le forze politiche di maggioranza facciano quadrato per respingere questo maldestro tentativo, rinnovando la fiducia nei confronti di Mauro Del Piano".