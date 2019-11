Pareggio a suon di gol tra Futsal Vasto e Sport Center Celano

Il Futsal Vasto pareggia 4-4 con il forte Sport Center Celano e mantiene l'imbattibilità casalinga in stagione. Il Celano parte subito forte e nel primo quarto d'ora colpisce una traversa e va in vantaggio. Al 20' la reazione biancorossa su schema da calcio d'angolo con Berardino che trova l'1-1. Al riposo le due squadre sono in parità.

Nella ripresa segnano di nuovo i marsicani, poi Colombaro trova prima il gol del pareggio e poi quello del vantaggio vastese. Gli ospiti ci provano con il portiere di movimento ma è ancora la squadra di mister Rossi a segnare con Di Ghionno che porta il punteggio sul 4-2. Il Celano, però, va avanti con il portiere di movimento e trova il 4-4. Davanti a un pubblico numeroso e caloroso, le due squadre giocano a viso aperto e, negli ultimi cinque minuti, sono i portieri i grandi protagonisti. A tempo scaduto il Futsal Vasto ha l'occasione di vincere grazie a un tiro libero ma la conclusione di Colombaro viene parata dal portiere avversario.

Finisce 4-4 con i biancorossi che guadagnano un buon punto per tenersi a distanza di sicurezza dalla zona "calda" della classifica. Sabato prossim i biancorossi ospiteranno al PalaSalesiani l'Atletico Silvi primo in classifica.

L'8ª giornata

A. Padovani - La Fenice 7-4

Area L'Aquila - Futsal Lanciano 2-3

Atl. Silvi - Lions Bucchianico 7-3

Es Chieti - Hatria Team 3-3

Magnificat - Lisciani Te 6-2

Futsal Vasto - Sport Center 5-5

Sulmona Futsal - Orione Avezzano rinv

La classifica: 22 Atl. Silvi; 19 A. Padovani, Magnificat; 17 Futsal Lanciano; 15 Sulmona Futsal; 14 Sport Center Celano; 13 Futsal Vasto; 10 Hatria Team; 9 Orione Avezzano; 4 Lions Bucchianico, Lisciani Te, Es Chieti, La Fenice; 1 Area L'Aquila.