Lapenna: "Opposizione sfasciacarrozze che da 3 anni e mezzo fa solo mozioni di sfiducia"

Il Pd voterà compatto per respingere la mozione di sfiducia presentata da centrodestra e Movimento 5 Stelle contro il presidente del Consiglio comunale di Vasto, Mauro Del Piano. Lo annunciano il segretario cittadino del Partito democratico, Luciano Lapenna, e il capogruppo consiliare, Marco Marra.

"Sfasciacarrozze". Così Luciano Lapenna chiama i consiglieri comunali d'opposizione. L'ex presidente dell'Anci Abruzzo lo fa nella conferenza stampa convocata dal partito nella sede di piazza del Popolo per lanciare la prima delle iniziative dell'ultimo anno e mezzo di mandato prima delle elezioni della primavera 2021.

"Sono tre anni e mezzo che fanno solo sfiducie. Ditemi voi se questa è una minoranza. Sono sfasciacarrozze che non lavorano per il bene della città. Non accadrà che il gruppo del Pd si divida su questa vicenda. Credo che noi saremo granitici nel difendere Mauro Del Piano".

"Il presidente lo abbiamo votato, di fronte alla mozione - assicura Marra - rispetteremo l'impegno preso".