La Vasto Basket sconfitta a Pesaro: vince la Pisaurum 85-62

Niente da fare per la Ge.Vi. Vasto Basket nella 7ª giornata del campionato di C Gold che ha visto i biancorossi scendere in campo sul parquet della Pisaurm Pesaro. La formazione marchigiana ha saputo imprimere il suo ritmo sin dalle prime battute lasciando a Di Tizio e compagni il compito di inseguire senza però riuscire mai a trovare l'aggancio. Dopo l'entusiasmante vittoria casalinga nel derby con Chieti agli uomini di coach Ambrico non è riuscito il colpaccio nella trasferta pesarese.

La squadra di casa ha condotto la partita chiudendo avanti sin dal primo parziale, finito 24-19. Nella seconda frazione stessa musica in campo, con i pesaresi in vantaggio 42-36 al riposo lungo. I biancorossi hanno tentato l'aggancio in avvio di terzo quarto, arrivando al -2, ma poi la squadra di casa, trascinata da un Cercolani che ha chiuso con 33 punti a referto, ha macinato canestri finendo il terzo parziale avanti 63-51 e poi controllando nell'ultima frazione che ha visto il distacco superare i 20 punti fino all'85-62 con cui è terminato l'incontro.

Pisaurum - Vasto Basket 85-62 (24-19/42-36/63-51/85-62)

Pisaurum: Cercolani 33, Giunta S. 14, Giunta F. 5, Vichi 6, Sinatra 4, Campanelli G. 0, Pierucci 5, Campanelli G. 0, Iannelli 14, Gattoni 0, Chessa 4. Coach: Maurizio

Vasto: Marino 0, Lovatti 5, Ucci 15, Oluic 23, Paul 0, Marchesani 0, Frattoloso 0, Di Tizio 2, Maggi 0, Peluso 8. Coach: Ambrico