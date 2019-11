Daniela Sabatino dedica i gol al papà scomparso: "Mi sta dando la forza per andare avanti"

Daniela Sabatino è stata grande protagonista nella sfida che l'Italia ha vinto ieri per 6-0 contro la Georgia [LEGGI]. L'attaccante di Castelguidone ha messo a segno una doppietta nel primo tempo blindando così il risultato (i suoi sono stati i gol del 4-0 e 5-0) per una Nazionale Femminile che viaggia a punteggio pieno in testa al girone di qualificazione agli Europei del 2021 in Inghilterra.

A fine partita, ai microfoni del canale ufficiale della Federazione, Sabatino ha commentato la partita che l'Italia ha vinto con tanti gol e un bel gioco. La sua è una dedica speciale, al papà Gabriele, prematuramente scomparso a luglio scorso per un malore improvviso. "Per un'attaccante il gol è fondamentale. La mia dedica, purtroppo, è per mio padre che qualche mese fa è mancato. Credo mi stia dando ancora la forza per andare avanti".

Le azzurre sono tornate a disputare le gare di qualificazione tra le mura amiche. "Giocare in Italia ci porta bene, davanti a tante persone è una carica in più", ha detto la Sabatino. E martedì potrà sentire ancora di più l'aria di "casa". Le ragazze di Milena Bertolini, il 12 novembre, saranno di scena al Patini di Castel di Sangro per la sfida con Malta. Appuntamento alle 14.15 per vivere un altro pomeriggio a tinte azzurre.

Nel video le interviste a Linari, Girelli, Sabatino (min. 1.44) e Rosucci.