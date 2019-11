Peugeot 208: l’evento di lancio firmato Pasquarelli Auto con special guest Antonio Sorgentone

"Unboring the future" è la promessa di Peugeot per un futuro elettrizzante in cui il design, la tecnologia, la performance e l'emozione del Leone vengono esaltati all'ennesima potenza grazie all'arrivo sul mercato di vetture particolarmente "graffianti". Non a caso "Unboring the future" è il claim che accompagna il lancio della nuova Peugeot 208, una vettura destinata a non lasciare spazio alla noia. Grazie ad un design seducente, ad un rivoluzionario posto di guida dotato di i-Cockpit 3D e ad un sistema di infotainment dominato dall'ampio touchscreen da 10" HD, la nuova Peugeot 208 conquista già da ferma. Ma questo è solo l'inizio: la nuova compatta del Leone, grazie alla nuova piattaforma modulare multy-energy CMP promette di garantire una esemplare tenuta di strada ed una ottima manovrabilità. Non solo: per via del variegato mix di motorizzazioni benzina, diesel ed elettrica, la nuova nata si prefigge di offrire una entusiasmante esperienza di guida coniugando nel migliore dei modi prestazioni, comfort ed il massimo dell'efficienza.

Una vettura così elettrizzante per motorizzazioni, tecnologia e design non poteva che godere di un evento di lancio ricco di colori, sfumature e sensazioni che strizzano l'occhio ad un inebriante mondo musicale. Per omaggiare nel migliore dei modi la presentazione in anteprima della Peugeot 208, Pasquarelli Auto ha organizzato un evento spumeggiante in cui la nuova nata del Leone sarà al centro di una scena musicale dominata da Antonio Sorgentone, eclettico cantante e pianista italiano che è balzato agli onori della cronaca vincendo nel 2019 la decima edizione di Italia's Got Talent. Uno speciale evento in cui le note musicali riescono a toccare le corde dell'anima grazie ad un perfetto mix di velocità, gusto, emozione, ritmo e fantasia.

Artista di 37 anni, Antonio Sorgentone ha dedicato tutta la sua vita alla musica. Considerato tra i migliori nel suo genere in Italia, Sorgentone propone nel suo repertorio un mix di 50’s R’n’R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione. Durante i suoi spettacoli, grazie ad un enorme carisma sul palco e ad una innegabile bravura tecnica, Sorgentone riesce a calamitare a sè l'intero pubblico in un turbinio di emozioni che elettrizzano anima e corpo. Per Pasquarelli Auto, Antonio Sorgentone è il testimonial perfetto per presentare in anteprima la nuova Peugeot 208, vettura che al pari del vincitore di Italia's Got Talent si propone di elettrizzare il futuro e di allontanare la noia.

Pasquarelli Auto invita tutti a scoprire la nuova 208 al ritmo della performance live di Antonio Sorgentone nel corso di due eventi esclusivi che si terranno nelle proprie concessionarie Peugeot: oggi venerdi 8 novembre dalle ore 19:00 in Via Po 17 a Sambuceto e Domenica 10 novembre dalle ore 17:30 in Via Piane Sant'Angelo 202 a San Salvo. Per prenotare la presenza ai due eventi tutti gli interessati possono registrarsi sul sito https://www.pasquarelliauto.it/lancio-nuova-peugeot-208/.