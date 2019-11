Incendi nella discarica, la Commissione di Vigilanza tiene sotto controllo la messa in sicurezza

La Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale continuerà "ad attenzionare la vicenda della terza vasca" della discarica di Cupello affinché "la concessionaria ponga in essere rapidamente, comunque nei tempi prescritti, tutti gli interventi di messa in sicurezza richiesti, come la sistemazione del fronte frana, o la sostituzione dei teli necessari ad evitare fenomeni di autocombustione".

Lo annuncia il presidente dell'organo di controllo, Pietro Smargiassi, dopo la seduta di ieri: "Dal confronto, a cui hanno partecipato come auditi l’assessore con delega ai rifiuti Campitelli e il commisario Civeta, avvocato De Vincentiis, è emerso un quadro che, almeno sotto il punto di vista della salute dei cittadini e salubrità dell’aria, è da ritenere sotto controllo".

"Altro profilo - continua Smargiassi - è quello riguardante l’interpretazione e declinazione del concetto di rifiuto extraconsortile. Purtroppo appare ormai chiaro che una carenza interpretativa del termine ha prodotto, per anni, il conferimento di rifiuti provenienti da fuori dalla nostra regione nella discarica di Cupello Ambiente. Su questo aspetto sarà la Procura della Repubblica a chiarire la bontà dell’operato del concessionario. Importante comunque - afferma ancora Smargiassi - aver appreso che la procedura di revoca della concessione intrapresa dal vecchio commissario del Civeta è stata, oltre che ripresa, mutuata in risoluzione in danno dall’attuale commissario De Vincentiis, anche alla luce degli eventi che da giugno 2018 sino ad oggi hanno fatto registrare due incendi su quella vasca ed evidenziato comunque carenze sotto il profilo della sicurezza della stessa".