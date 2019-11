Del Piano incassa la fiducia anche da Articolo Uno: "La maggioranza respinga la mozione"

Mauro Del Piano incassa la fiducia anche di Articolo Uno.

Dopo la lista civica di ispirazione socialista Avanti Vasto, anche l'ala sinistra della coalizione esprime "solidarietà al presidente del Consiglio Comunale Mauro Del Piano in seguito alla mozione di sfiducia presentata dal centrodestra e dal Movimento 5 Stelle", scrive in un comunicato Francesco Del Viscio, coordinatore cittadino di Articolo Uno, che non ha un assessore in Giunta, Paola Cianci, ma non ha consiglieri comunali, quindi non potrà tradurre la sua presa di posizione in un voto nell'Aula Vennitti.

"Il lavoro svolto dal presidente, da quando è entrato in carica, è sempre stato super partes ed a garanzia dell'intera Assise Civica, cercando di mediare le richieste ed esigenze di tutti

i gruppi consiliari. Ci associamo alle parole del gruppo Avanti Vasto rinnovando la fiducia a Mauro Del Piano, e auspichiamo che tutta la maggioranza respinga la mozione a conferma di un ruolo che meno di due anni fa gli è stato riconosciuto dal centrosinistra".