Daniela Sabatino mette a segno una doppietta nella vittoria per 6-0 dell’Italia con la Georgia

Vittoria roboante della Nazionale Femminile a Benevento. Le azzurre di Milena Bertolini hanno battuto 6-0 la Georgia nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei del 2021 in Inghilterra. L'Italia, oggi scesa in campo con la maglia verde "celebrativa", è partita con Giuliani tra i pali, Guagni, Linari, Gama e Bartoli in difesa, Rosucci, Giugliano, Galli e Cernoia e centrocampo e l'attacco affidato a Girelli e Sabatino.

La partita si è messa sui binari giusti già nelle prime battute. Al 10' il gol di Linari di testa poi, al 25', il raddoppio di Guagni sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 27' la rete di Girelli, che ha colpito con un secco diagonale. Cinque minuti più tardi il 4-0 firmato Daniela Sabatino, lesta a fiondarsi su una respinta corta del portiere avversario. Nel recupero l'attaccante di Castelguidone ha messo a segno la sua personale doppietta con una pregevole colpo di tacco che ha portato il punteggio sul 5-0. Nella ripresa Rosucci ha arrotondato il punteggio sul 6-0 e poi l'Italia ha controllato agevolmente il match fino al triplice fischio del direttore di gara.

"Le ragazze sono state brave – ha commentato Milena Bertolini - hanno approcciato bene alla partita e fatto una bella prestazione. Abbiamo sempre cercato di giocare la palla e di fraseggiare, poi è normale che nella ripresa visto il risultato ci sia stato un po’ di rilassamento". Martedì l'Italia tornerà in campo per consolidare ulteriormente il primato nel girone di qualificazione. L'Abruzzo aspetta le azzurre per la sfida contro Malta che andrà in scena al Patini di Castel di Sangro alle 14.15.

ITALIA-GEORGIA 6-0 (5-0 pt)

Reti: 10’ Linari (I), 25’ Guagni (I), 27’ Girelli (I), 32’ e 46’ Sabatino (I), 52’ Rosucci (I)

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Guagni, Linari, Gama (30’ Fusetti), Bartoli; Rosucci (61’ Caruso), Giugliano, Galli, Cernoia; Girelli, Sabatino (55’ Salvatori Rinaldi). A disp: Aprile, Piazza, Bergamaschi, Marinelli, Tarenzi, Boattin, Glionna, Tucceri Cimini, Greggi. Ct: Milena Bertolini.

GEORGIA (5-4-1): Gabunia; Pasikashvili, Kalandadze, Sutidze, Tatuashvili, Raukh; Bakradze, Todadze, Matveeva (72’ Cheminava), Tchkonia (54’ Danelia); Chichinadze (83’ Danelia). A disp: Sukhashvili, Gabelaia, Kadagishvili, Chkhartishvili, Tsotseria, Khaburdzania. Ct: Levan Bajelidze.

Arbitro: Iuliana Elena Demetrescu (ROU), Assistenti: Petruta Claudia Iugulescu (ROU) e Elena Mihaela Tepusa (ROU). Quarto ufficiale: Cristina Mariana Trandafir (ROU).