"Nuova vita" per la fondovalle Treste: 4 milioni di euro per riasfaltarla tutta. Lavori nel 2020

Dai lavori finanziati dal masterplan Abruzzo trarrà giovamento anche la fondovalle Treste, una delle strade più importanti dell'entroterra che versa in condizioni pessime (soprattutto nell'ultimo tratto che porta alla Statale Trignina). Stamattina, in occasione della conferenza stampa tenuta dal presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo [LEGGI], Carlo Moro (sindaco di Lentella) ha annunciato che la fondovalle sarà completamente riasfaltata: dall'incrocio con l'ex SS 86 "Istonia" in territorio di Carunchio allo svincolo con la già citata Statale. I lavori per 4 milioni di euro appaltati dal Comune di Lentella partiranno nel 2020 e non interesseranno i tratti sistemati di recente come quelli che furono ricostruiti dopo l'alluvione del 2015 che erose questa strada nei territori di San Buono e Cupello.