"A Casarza c’è chi si gode la bellezza del paesaggio e chi abbandona i rifiuti"

"In località Casarza molti cittadini passeggiano per godersi le bellezze del posto, altri invece ne approfittano per scaricare rifiuti".

La segnalazione arriva da un lettore di Zonalocale, Tony Zillotti. Le giornale soleggiate di questa prima metà dell'autunno spingono, anche in questi giorni, più di qualcuno a passeggiare sulle spiagge della costa vastese.

Il problema non è nuovo: il parcheggio di Casarza usato come discarica dai furbetti della differenziata, che nel piazzale abbandonano di tutto, dal pattume domestico indifferenziato ai rifiuti speciali.